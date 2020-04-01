國際奧會3月30日晚宣布東京奧運會新的開幕日期。隨後，世界大學運動總會也表示，原定2021年8月16-27日在中國成都進行的第31屆世界大學運動會延期兩天，調整後的比賽時間為8月18-29日。

成都世大運原定於2021年8月8日至19日舉辦。在2月底，在充分考慮各國大學生假期安排和相關重要國際賽事檔期的基礎上，經2021年第31屆世界大學生夏季運動會組委會與世大運總會協商確認，決定將舉辦日期延後8天即8月16日開幕。

世大運總會發表的聲明中寫說，我們支持東京奧運會新的日程，也將維持2021年在成都舉辦的世大運。應當地組織者要求，原有的開幕時間被延後兩天。

世大運總會主席奧列格．馬迪欽表示，2021年的夏天將是高水準運動員競爭的時期。許多奧運會選手也會參加世大運，他們有機會同時備戰並參加這兩項賽事，而且兩項賽事都是在亞洲舉行。

據悉，成都世大運預計將有來自超過150個國家或地區的10000餘名運動員參加18種運動的爭奪，11天的比賽將產生269枚金牌。

(旺報 )