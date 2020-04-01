韓國人氣男團EXO隊長SUHO出道8年來，以首張迷你專輯《自畫像》正式SOLO出輯，他從專輯製作的概念企劃、全曲的作詞都積極參與，甚至連專輯的歌曲曲序都親手制定。

聊到個人與團體的差異，SUHO直言團體活動時，成員有各自分配好的任務，相對壓力比較小，還有成員可以依靠；SOLO活動時所有事都要獨自承擔，所以覺得有點累且孤單，好處是在做選擇時能夠按照自己的喜好快速的決定，不需要從中協調成員們的意見。

日前SUHO透過線上直播，搶先開箱新專輯給粉絲看，原本企劃用意只是大略展現而已，沒想到SUHO卻一頁一頁仔細地將專輯完全展示出來，被指正後還很坦白地表示以為開箱就是要如此，露出了讓粉絲心跳漏一拍的靦腆笑容。

因EXO團員們每人都有相對應的虛構超能力，當中SUHO就擔任「水」超能力者，專輯概念照也包含水的元素，不過他以EXO團員活動時展現出了在水面上的樣貌，SOLO專輯則是想表現水另一面深沉的樣子，展示自己內心更深層的一面。

(中時 )