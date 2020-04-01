回應陳玉珍 蔡英文：中華民國台灣是最大共識 11:202020/04/01 中時電子報 即時中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文總統。(取自蔡英文臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今天在總統府敞廳發表談話，針對媒體詢問藍委陳玉珍日前提及，中華民國才是國家、台灣不是，遭蘇揆批評沒資格當國會議員一事，她回應指，蘇院長在立法院的回答代表很多人想法，她希望這此一團結的氛圍可以持續，中華民國台灣是全民最大共識。 (中時電子報) #回應 #陳玉珍 #中華民國台灣 #共識 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 從辯證法談中華民國台灣 04:102020/03/31 論壇廣場 蔡英文存款逾4800萬元 新增共同繼承台北市2筆土地 10:072020/03/31 政治 【空軍黑幕5】撕破軍方遮羞布 蔡英文點頭重啟調查 11:472020/03/31 社會 陳玉珍：蘇院長當的是中華民國的行政院長 而非台灣國的行政院長 12:572020/03/31 政治 蘇貞昌批陳玉珍沒資格當立委 藍黨團要求道歉 18:002020/03/31 政治 蔡英文提醒愚人節勿拿疫情開玩笑 以免觸法 19:292020/03/31 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 20:012020/03/31 政治 蘇揆批失格 陳玉珍反將一軍 04:102020/04/01 政治要聞 新聞早班車》蘇揆批失格 陳玉珍反將一軍 07:142020/04/01 政治 挺陳玉珍 國民黨立委要求蘇貞昌道歉下台！ 10:142020/04/01 政治 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。