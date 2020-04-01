蔡英文總統今天在總統府敞廳發表談話，針對媒體詢問藍委陳玉珍日前提及，中華民國才是國家、台灣不是，遭蘇揆批評沒資格當國會議員一事，她回應指，蘇院長在立法院的回答代表很多人想法，她希望這此一團結的氛圍可以持續，中華民國台灣是全民最大共識。

(中時電子報)