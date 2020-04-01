新冠病毒持續肆虐美國，美國總統川普已經憂心示警，接下來兩周，全美將面臨嚴重考驗，死亡總數可能高達24萬人；而位於美國重災區的紐約州，疫情發展最讓人擔心，美國網路媒體《BuzzFeed》的記者艾爾德（MiriamElder），更在分享了一張照片，是紐約一名護士，拍下醫院門口一台冷藏車，裡頭被排列塞滿兩排的屍袋，畫面怵目驚心。

該媒體的記者艾爾德表示，這是紐約曼哈頓一間醫院的護士，所傳給她的照片，主要是要讓外界知道，當前紐約的醫護人員，正在經歷猶如大屠殺般的「恐怖事實」。

該名急診室護士在接受《BuzzFeed》採訪時表示，她在上月29日，於接信下班時間，走到醫院門口救護車停靠處，那邊停放一台冷藏車，該護士心知肚明，車內裝載的，是準備要運走的10多名因新冠肺炎身亡的患者。她鼓起勇氣打開冷藏車的門，拍下這張震憾世人的照片。

而讓這名護士感到悲傷的是，冷藏車內裡頭的其中一名死者，正是她前一天收治過的女性患者，當時她握著這名患者的手，直到對方嚥下最後一口氣，「而現在她的屍體，就躺在這台冷藏車裡。」

而這名紐約護士，希望透過這些照片告訴外界，現在醫護人員正面臨像是大屠殺般的嚴峻考驗。且在救治工作中，每件規定都一直出現變化，像是一周前，他們被要求工作時要拿下口罩，現在又被要求要戴著。無所適從的防疫規定，讓美國醫護暴露在危險與恐懼中。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)