根據《紐約時報》知名記者史坦恩報導指出，目前大約有90%的NBA球員領不到賽季一半的薪水，如果新冠肺炎疫情還是無法獲得控制，NBA持續停賽，那麼這些球員將面臨NBA的欠薪命運。

史坦恩表示，目前聯盟只有不到20未球員的合約條款允許他們能提前獲得最大額度的薪水，而且採取的是6個月支付方式，不是普通球員的12個月支付方式，因此這些大牌球星能在明天之前拿到賽季超過90%的薪資。

史坦恩指出，這些球星包含了詹姆斯、沃爾、波普、莫雷、布里奇斯、貝茲利、賈蘭德、佛格森、普萊斯，這些球員都是瑞奇保羅和特米尼的客戶。其他球星還有籃網杜蘭特、厄文、活塞葛瑞芬、公牛波特等人。

史坦恩透露，NBA最近決定讓薪資前百大的員工(包含總裁席爾佛)減薪20%，顯示著有可能欠薪的前兆。倘若NBA因為新冠肺炎疫情池受到停賽影響，就有可能觸發一個條款，那就是球員每缺席1場比賽就會損失1.08%的薪水。

(中時 )