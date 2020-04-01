Fitbit今(1)日宣佈推出最新產品Fitbit Charge 4，配備先進的感應器，搭載熱愛運動族群最期盼的GPS功能與Spotify音樂功能，更擁有創新健康功能「活動區間分鐘數」，以個人靜息心率和年齡為依據，追蹤全天候的體能活動協助用戶達成每周運動150分鐘的目標，協助使用者自主健康管理。Fitbit Charge 4採簡約俐落的設計並兼顧防水性能，帶來最長7日的電池續航力，預計4月20日上市。

首款搭載GPS功能的Fitbit運動手環

Charge 4為首款內建GPS的Fitbit手環，外出運動時，用戶不需再帶手機。除了20多種目標導向運動模式，還可即時追蹤個人配速與距離，讓用戶存取7種GPS運動模式，包括針對健行、跑步或快走等戶外運動設計的全新戶外鍛鍊模式。完成GPS健身鍛鍊後，可於 Fitbit App 上同步路線地圖與運動成效 ；用戶可以根據個人心率區間，查看沿途的鍛鍊強度，透過圖形瞭解訓練成果，並改善個人在各種地形上的表現。

Charge 4為首款內建GPS的Fitbit手環，外出運動時，用戶無需再帶著手機，即可即時追蹤個人配速與距離。(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

Charge 4採用輕量化與防水設計，更適合全天24小時配戴。此外，透過感應式按鈕、防刮螢幕以及明亮清晰的觸控式螢幕，更方便用戶使用與隨時觀看表面。

Fitbit指出，運動指標將因用戶的不同而有所差異，全新的活動區間分鐘數結合Fitbit的PurePulse 全天候心率追蹤，以世界衛生組織和美國心臟協會的建議為依據，建議每週進行150分鐘中等強度運動或75分鐘高強度運動，提升身心健康並預防疾病。活動區間分鐘數使用個人化心率區間，追蹤HIIT鍛鍊、強力瑜珈或高強度戶外步行的各種強度活動，協助用戶瞭解更多個人活動的目標與狀況，促進整體健康。

用戶每在燃脂區間做一分鐘的中等強度活動，就能獲得點數；在心肺和高峰區間進行高強度活動則可獲得雙倍點數。活動區間分鐘數會自動計算，以便用戶迅速瞭解運動狀況，與每日、每週的目標差距。 每次變更區間時，手環會即時發出提示，以便評估需增加或降低強度，讓鍛鍊更有效率。此外，用戶亦可在Fitbit App查看詳細的個人心率區間摘要，促使用戶更了解個人身體狀況，同時也能不斷挑戰自我，將鍛鍊的每一分鐘發揮最大成效。

Fitbit Charge 4帶來完整的睡眠與健康監測功能

睡眠是維持身心健康的重要一環，充足的睡眠更有助提升免疫力。Charge 4 配備高科技睡眠功能，並推出智慧喚醒功能與睡眠分數功能，協助用戶更瞭解個人睡眠狀況。前者可透過機器學習，在最佳時間喚醒用戶，後者則能監測用戶每日睡眠品質，提供更深入的睡眠分析與見解。Charge 4 搭載「相對SpO2感應器」，透過裝置背面的紅光與紅外線感測器擷取資料，讓用戶隨時觀看個人血氧濃度變化圖表，瞭解血液中氧氣含量的短期變化，進而得知在睡眠期間的呼吸變化。此外，Charge 4 亦可設定鬧鐘並啟動睡眠模式，讓用戶維持例行行程與睡眠時間表，只要透過手環，就能輕鬆檢視。

為了方便用戶紀錄個人健康，Charge 4 標配所有Fitbit健康與健身的必備功能，包括：SmartTrack自動運動追蹤、心肺體能等級與分數、攀爬樓層數、每小時走動提醒、女性健康追蹤、食物／水份攝取量及體重記錄。聚集全球近3千萬名同好的健身社群網路，讓用戶與同好保持聯繫，同時激勵自我。而Fitbit App則提供許多關於運動與睡眠的免費知識，幫助用戶進一步瞭解個人身體與心理健康的關聯性。

Charge 4搭載Spotify控制功能 快速回覆與Fitbit Pay

Charge 4率先搭載Spotify控制功能，使用者可直接在手環上進行音樂控制操作，選擇音樂輸出、播放、隨機播放、略過或對歌曲按讚，以便在運動時收聽個人最愛的歌曲。此外，螢幕也能顯示來電、文字、行程與應用程式通知， Android用戶還可輕鬆回覆訊息。Charge 4更搭載Fitbit Pay 功能，目前約有 500家發卡銀行、44個國家的零售商和包含台灣一卡通、紐約大都會運輸（New York MTA） 在內的全球10大交易系統均支援此功能，提供安全智慧手環付款功能。電池續航力最長可達7天。

Fitbit Charge 4採輕薄舒適設計，搭載Spotify控制功能、 快速回覆與Fitbit Pay。(Fitbit提供／黃慧雯台北傳真)

最佳的健身教練 Fitbit Coach 90天免費試用期

看準用戶室內健身的需求，為提升使用者體驗，Fitbit 的Fitbit Coach App 付費訂閱服務讓用戶夠隨時隨地透過手機、穿戴式裝置進行鍛鍊。Fitbit Coach可提供自訂的指導訓練計畫、上千種鍛鍊與挑戰，幫助用戶提升運動效率、改善睡眠品質並養成良好飲食習慣。若用戶尚未體驗過Fitbit Coach，Fitbit提供 90 天免費試用期，讓用戶能夠在手機上串流影音鍛鍊。Fitbit 也新增由 obé fitness 提供的獨家鍛鍊，幫助達成個人的每日活動區間分鐘數目標。

產品售價、上市資訊與個人風格配件

Charge 4 和 Charge 4 特別版將於2020年4月20日起在Fitbit.com/tw、myfitbit.com.tw、 通路門市和線上通路進行販售。Charge 4 售價為新台幣5,290元，推出黑色、玫瑰木色與暴風藍/黑色，3種顏色可供選擇。Charge 4特別版售價為新台幣5,890元，搭配獨家花崗岩紋反光 / 黑色編織錶帶和經典款黑色錶帶，可輕鬆替換，因應鍛鍊或更運動風格的造型。以各種全新配件錶帶和顏色打造個人專屬的 Charge 4，其中包括 REPREVE回收編織反光錶帶和透氣的矽膠運動錶帶。Charge 4 配件於門市和線上通路另售，所有配件皆兼容於Fitbit Charge 3。

(中時電子報)