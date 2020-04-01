小朋友收到這份顧健康、保平安，洋溢長輩溫馨關懷的兒童節禮物，都十分開心！（李金生攝）

古寧頭社區的志工婆婆、媽媽們趕工製作口罩套，用愛心保護孩子們的健康。（李金生攝）

古寧頭社區的志工婆婆、媽媽們趕工製作口罩套，用愛心保護孩子們的健康。（李金生攝）

閩南地方民俗相傳黑白格紋的「花帔」有驅邪避凶，保佑嬰孩平安成長的作用。（李金生攝）

「大家一起來! 」全力打贏防疫大作戰。（李金生攝）

黑白格紋的「花帔」是閩南地區傳承800年的傳統育嬰包巾，相傳有驅邪避凶的作用。金門古寧頭社區發展協會今（1）日贈送古寧國小300個由志工婆婆、媽媽們精心縫製的「兒童花帔可愛口罩套」，小朋友收到這份顧健康、保平安，洋溢長輩溫馨關懷的兒童節禮物，都十分開心！

這也是新冠肺炎席捲全球，古寧頭社區發展協會的婆婆、媽媽志工們繼日前贈送金寧鄉公所清潔隊、金門縣大同之家花帕口罩套後，再一次讓鄉親誇讚的愛心行動。

古寧頭社區發展協會理事長李金鎗指出，這種只要在台灣街頭看到有人用來包裹嬰孩，幾乎可以肯定就是「金門人」的棉麻大方巾，叫做花帔也稱花帕、花佩，主要用於嬰幼兒遮蔽風沙、陽光和出外包裹，地方民俗相傳有驅邪避凶，保佑嬰孩平安成長的作用，在金門無論嫁娶、生育、慶典，花帕都是必備的物品。

這回替古寧國小師生專門製作的正、反兩面雙用口罩套，分成小童、大童、成人3種規格，一面為驅邪避凶的花帕黑白格紋布，一面為特選孩童喜愛的圖案棉布，每人2個，可清洗替換，延長口罩的使用期限，十分別緻又富創意，小朋友拿到手中，都說：「好漂亮喔！」

在兒童節前夕，縣議員李養生、古寧頭社區發展協會理事長李金鎗、總幹事李俊龍、志工隊隊長李開陣、副隊長李琳瑯等人，今早將社區婆婆媽媽們用愛心製作，很有溫度的300個口罩套送到學校，與大家一起協力抗疫。

(中時 )