宋祖兒被傳酒後踹人。（圖／翻攝自宋祖兒lareina 、搜狐娛樂微博）

當事人澄清。（圖／翻攝自飛翔的樹蘭微博）

宋祖兒親自回應。（圖／翻攝自飛翔的樹蘭微博）

37歲影帝阮經天去年被爆料和小他16歲的「國民閨女」宋祖兒同遊峇里島，但也有人指兩人只是拍新劇。今(1日)宋祖兒被爆疑似酒後狠踹路人，還被狗仔拍到動粗全紀錄，對此，稍早「受害人」開腔，指自己是劇組工作人員，兩人只是鬧著玩，之後她也回拍打宋祖兒腦袋，批媒體全是看圖說故事。

阮經天和許瑋甯分手後，曾和李佳穎、白百何、周冬雨等傳緋聞，近年新緋聞對象是今年22歲的宋祖兒，繼去年兩人被網友爆料峇里島甜蜜吃早餐後，今年初又傳男方夜宿女方家中，宋祖兒工作室則澄清當天是和一群朋友聚會，並沒有兩人獨處過夜。

據《搜狐娛樂》報導，宋祖兒最近被拍到在工作人員陪伴下走出餐廳，腳步不穩疑似喝醉，一路上還伸腳踹了別人，對此，微博網友「飛翔的樹蘭」疑是被踹的當事人，今早她發文澄清自己不是路人，是劇組工作人員和演員，兩人平時互動熱絡，當天兩人只是打鬧，「沒拍到我轉頭之後笑，我還拍了她腦袋。用這種截取片段式的圖片，來惡化人有意思嗎？」否認遭宋祖兒拳腳相向，而宋祖兒也親自回應：「我鹿姐都成了我助理了，被抱緊的我是如此的弱小」。

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(中時電子報)