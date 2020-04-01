針對新冠肺炎疫情財政部提出三項辦法，協助民眾順利完成綜所稅申報及繳納，除了因應疫情有所調整外，今年申報主要有五項新改變，包括增訂長期照顧特別扣除額、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇、調高基本生活費至17.5萬、2019年登記結婚的同性伴侶可選擇分開或合併申報及重新規範扶養親屬無謀生能力定原則。

針對此次肺炎疫情，財政部提出三項辦法，協助民眾順利完成綜所稅申報及繳納：

第一：原申報繳納期間內接受隔離治療及居家隔離者等，申報繳納期限延長至6月30日，若屆滿時仍接受隔離治療，其申報繳納期限自隔離治療結束之次日起一律展延20日，申報繳納時，需連同申報書及應檢附有關文件向該管稅捐機關辦理。

第二：納稅義務人受疫情影響，包括：經依防疫紓困特別條例提供紓困相關措施者、因所服務營利事業受疫情影響，依規定實施減班休息者以及其他因疫情影響者(例如：被減薪、非自願性離職，或該月工作不及原來之1/2且達2個月)，得申請延期或分期繳納稅款，延期期限最長1年，分期最長可達3年(36期)，且不受稅款金額限制。

第三：未來民眾可利用自然人憑證或「健保卡+密碼」透過統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店的多媒體事務機取得查詢碼。

此外，今年申報主要有五項新改變，資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理鄭策允指出，五項新改變包括增訂長期照顧特別扣除額、新增薪資特別扣除額核實認定的選擇、調高基本生活費至17.5萬、2019年登記結婚的同性伴侶可選擇分開或合併申報及重新規範扶養親屬無謀生能力的認定原則。

另外，今年適逢大選，申報列舉政治獻金捐贈扣除時，個人對同一擬參選人每年捐贈總額不得超過10萬元，且每一申報戶對各政黨、政治團體及擬參選人捐贈的扣除總額，不得超過各該申報戶當年度申報的綜合所得總額20%，其金額並不得超過20萬元。對政黨捐贈若政黨不分區、區域及原住民立委得票率均小於1%，則不能列報對其捐贈。2019年度未辦理立法委員選舉，以上次(2016年)選舉得票率為準；2019年捐贈予新成立之政黨，以2020年1月11日選舉得票率為準。

(時報資訊)