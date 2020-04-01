網安設備廠瑞祺電（6416）受併購初期費用較高、新台幣強升干擾，2019年合併營收雖創44.31億元新高，但歸屬母公司稅後淨利2.88億元，年減18.86％，每股盈餘（EPS）4.28元，雙創近5年低點。不過，隨著併購效益顯現，法人看好今年營運成長動能可望顯著轉強。

瑞祺電董事會通過2019年股利分派案，擬配發每股現金股利3元，為近5年低點，但盈餘配發率達70.09％，為近3年高點。以31日收盤價計算，現金殖利率約2.58％。公司將於6月16日召開股東常會。瑞祺電今日股價震盪走揚，早盤最高上漲2.58％至119.5元。

瑞祺電2019年第四季合併營收創14.33億元新高，毛利率21.31％、營益率10.93％，低於第三季22.41％、11.22％，優於前年同期19.01％、9.99％，雙創同期新高。惟因匯損致使業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利0.76億元，季減18.34％、年減23.54％，每股盈餘1.14元。

合計瑞祺電2019年合併營收創44.31億元新高，年增4.33％。毛利率20.63％亦創近3年高點，但營益率9.66％為近5年低點。加上業外因匯損而轉虧，歸屬母公司稅後淨利2.88億元，年減18.86％，每股盈餘（EPS）4.28元，雙創近5年低點。

瑞祺電因投資併購進度遞延，去年上半年營運表現疲弱。隨著4月斥資3239萬元取得德國APLIGO公司52％股權、6月斥資4.05億元取得澔楷4成股權，新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動下半年營運動能逐步回升。

觀察瑞祺電去年各地區營收，亞洲19.6億元、年增8.38％，美洲14.68億元、年減3.22％，歐洲8.84億元、年增22.62％，台灣1.17億元、年減39.17％。以產品觀察，網通產品31.28億元、年減2.53％，其他產品11.97億元、年增28.15％，主機產品1.06億元、年增2.07％。

瑞祺電2020年2月自結合併營收3.43億元，仍月減23.49％、仍年增達47.6％，改寫同期新高。累計1～2月合併營收7.92億元，年增達52.23％，續創同期新高，表現未受新冠肺炎疫情影響。據了解，主要為受惠接獲多家客戶追單SD-WAN產品帶動。

法人表示，瑞祺電去年第四季營運表現符合預期，由於產品偏向利基型市場，且主要在台灣生產，預期企業B2B訂單需求至多延後1個月。在需求暢旺、部分訂單遞延效益顯現下，看好首季營運淡季不淡，營收可望年增逾3成，上半年營運可望逐季成長。

而瑞祺電今年在傳統網安、SD-WAN、整合式通訊系統等3大產品線均有斬獲，法人看好上半年受惠一線客戶追單需求，下半年隨著新接專案陸續量產出貨，將持續挹注營運成長動能，今年成長動能樂觀，維持「買進」評等、目標價130元。

(時報資訊)