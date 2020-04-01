109學年公共化幼兒園即將開始招生，教育部今天表示，正彙整各地方政府109學年公共化幼兒園優先入園及招生資訊，以及全國各準公共幼兒園的招生簡章，預計4月份公告。

教育部說，包括公立及非營利幼兒園在內的公共化幼兒園，依法優先招收低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民幼兒、特殊境遇家庭子女及中度以上身心障礙者子女等六類幼兒。

符合優先入園資格子女的家長，在報名公共化幼兒園之前，可先向戶籍所在地的直轄市、縣（市）政府教育局（處）洽詢招生資訊，並依照各地方政府規定，先行辦理身分認定作業。

同時，為具體減輕家長經濟負擔，教育部推動2至5歲幼兒就讀公立幼兒園免繳學費；就讀非營利幼兒園月繳費用不超過3500元；低收入、中低收入戶家庭子女，免繳費用；5歲幼兒部分，家戶年所得70萬元以下的經濟弱勢家庭，再加額補助其他就學費用。

為使家長安心就業，教育部也鼓勵公共化幼兒園積極辦理課後留園服務，凡低收入戶、中低收入戶或經直轄市、縣(市)主管機關專案核准屬經濟情況特殊且有必要協助的家庭幼兒可免費參加。

為增加平價教保服務供應量，教育部也建置準公共機制，就讀準公共幼兒園的2至5歲幼兒，月繳不超過4500元。準公共幼兒園自109學年起的招生作業，應訂定招生簡章，並優先招收需要協助的幼兒。

關於各縣市109學年公共化幼兒園優先入園及招生資訊，教育部預計4月份公告，家長可到「全國教保資訊網」查詢，或打電話向各直轄市、縣(市)政府及各準公共幼兒園詢問，掌握招生期程，就近入園。

(中時 )