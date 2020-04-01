◎救失業！蔡總統將宣布 撥千億補貼勞工 160萬人受惠

總統蔡英文上午在官邸召開財經首長高層會議，將於十點半在總統府宣布最新的紓困措施。據悉，總統將宣布提撥千億元經費，要求各部會比照交通部模式，提出發放「對人直接補貼」的救急資金，讓勞工不要因這波疫情失業，預計有160萬多人可望受惠。

◎改護照？侯：中華民國是我們國家

有民調指出，七成民眾支持將護照上的英文名字改為TAIWAN，新北市長侯友宜1日市政會議後受訪指出，憲法中，中華民國就是我們的國家，護照上面印中華民國，下面有台灣，走到哪裡都很好用，通行無阻，可以辨識，應該沒有多大疑慮。

◎截至3月底 全台近8千人放無薪假

新冠肺炎疫情延燒，衝擊許多產業，據勞動部統計指出，截至3月底為止全台已有308家、7916人實施無薪假，事業單位家數、人數皆創下101年2月以來新高，其中以「住宿及餐飲業」有81家實施無薪假最多、「支援服務業」則以63家次之、「批發及零售業」以61家再次之。

◎黑道放話找張綱維 檢急扣遠航帳戶

遠東航空去年無預警停飛，董事長張綱維涉嫌掏空遠航22億元資產，他27日竟偷偷返回公司搬走現金800萬元，檢調31日聲押禁見，遭法院裁定800萬元交保。檢調31日緊急趕到遠航，扣押相關帳冊及文件，因遠航31日有1700多萬元應收帳款入帳，檢調緊急扣押遠航帳戶，並向法院陳報。據了解，檢調接獲情資，張綱維在外欠債累累，有黑道已放話要找張出面處理。

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(中時電子報)