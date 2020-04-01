新冠肺炎持續攀高，全國增加到322例，彰化縣也一連再添兩例，第15例20多歲男性，留美返台，追蹤接觸人數多達11人，採居家檢疫；第16例30多歲英國留學生，同住家人接觸6人，彰化縣居家檢疫、隔離人數累計也飆到2961人，結案1415人，追蹤中1546人。

彰化縣衛生局表示，第15例是20多歲男性，美國留學畢業後留美工作。3月16 返台，屬於自主健康管理個案，自行在家單人房檢疫，返國後皆無國內就醫紀錄。3月28 全身酸痛、流鼻水及發燒，送醫採檢。經中央公佈為確定個案。同戶家屬及其他成員共11人，採檢居家隔離。

第16例，30多歲女性，英國留學生。3月17在英國時已出現咳嗽、流鼻水，3月29 返台，機場採檢後回家單人房居家檢疫，經中央公布為確診病例，同住家人接觸者6人，採檢居家隔離。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示， 這波歐美亞洲疫情來襲，彰化縣自3月18日至4月1日，12天期間，已出現11例境外移入個案。其中9名為留學生（包括歐洲3位，英美各4位）。累計有33名彰化縣同住家屬接觸者。接觸人數增多，居家檢疫人數也益增加，大家出門都帶起口罩了。

(中時 )