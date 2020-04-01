畢書盡當爸後首露面，一度哽咽落淚。(圖／翻攝自IG)

台韓混血歌手Bii畢書盡，在西洋情人節當天宣布，和認識半年圈外女友結婚，不到1個月又公開老婆懷孕喜訊，接連投下震撼彈，粉絲反應兩極，31日他開直播難掩緊張，除了獻唱新歌外，也和粉絲道歉，還一度哽咽落淚。

畢書盡開頭就表示，很多事情要藉由直播跟大家溝通聊天很抱歉，因為之前真的沒機會，但他有很多話想說，因為粉絲給了他現在的一切和成就，但以時間和立場上，他實在不好意思開直播聊天，如果對他的決定和選擇有不滿的話，希望能多多見諒，也表示：「來台灣12年，今年對粉絲們多少也有感謝和抱歉。」

而這段時間因為疫情，他大多時間都在家，也將粉絲的留言看過，不管好壞他都很感謝大家給予的鼓勵、支持、酸言，他也表示常聽到他偶包太重，他無奈笑說：「但長這樣怎麼辦呢？」透露自己也是愛開玩笑又感性的人，「也會對不起別人，也會感謝別人。」而他講到一度眼眶泛紅、哽咽落淚，讓粉絲很心疼，紛紛留言為他加油打氣。

(中時電子報)