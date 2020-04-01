台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，嬰幼兒各種預防接種有時效，切勿因「疫」顧此失彼。（王文吉攝）

麻疹、水痘、或是日本腦炎這類目前全球仍有部份國家還在流行，依時程接種疫苗才能保護嬰幼兒健康。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，非必要不必進出醫院。台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿卻發現，依照常規打預防針的孩童減少3分之1，甚至必須追蹤病情的腎臟病童也有不少人未回診。李敏駿提醒，防疫很重要，但該按時打的預防針以及必須追蹤的病仍應完成，家長千萬不要因「疫」顧此失彼！

新冠肺炎蔓延全球，許多民眾減少非必要外出機會。李敏駿指出，疫情拉警報後，原來應接種常規疫苗的兒童約有3分之1未回來醫院打預防針。這個世界不只有新冠病毒，家長因防疫只在家裡什麼都不做，對小孩不見得是好事。

「可不可以不要打針？或是延後到疫情緩和時再接種？」擔心的媽媽常來電詢問，李敏駿說，依政府規定，嬰幼兒從出生到小學入學前，針對各種的疾病的預防接種疫苗將近20劑，都是建議要按照時程接種，想拖到小學入學前最後關頭集中施打並不好。

李敏駿說明，麻疹、水痘、或是日本腦炎這類目前全球仍有部份國家還在流行，新冠肺炎疫情什麼時候才會緩和下來並不可知，為了保護孩子，該打的預防針不能不打；如果到大醫院會顧忌疑慮，建議可就近到衛生所打預防針。

因疫情而影響就診的還有一些腎功能異常的孩子。李敏駿指出，5歲女童先天膀胱輸尿管結構異常，尿液逆流造成腎臟結痂，以致腎功能有缺損，因為發現得慢，手術後腎功能只有正常人一半，為避免年紀輕輕就要洗腎，必須每半年定期追蹤，確認腎功能狀況以調整藥物。

但家長卻因為疫情，希望延後再來回診，這種心態讓李敏駿十分著急。他說，腎病兒童錯過應回診時間，影響很大，一是本來的藥都吃完了，醫師的處方藥也不是外面藥局隨便就能買到。二是未經檢查，無從了解腎功能進展的情形，沒辦法調整處方。

李敏駿表示，由於這類應回診而未回診的病童不少，建議家長們遵照防疫保護要點在戴口罩、勤洗手、不任意用手觸碰臉部眼、口、鼻等外，還是要記得帶孩子依時間回診。

(中時 )