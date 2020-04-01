兒盟今天發布「2019年兒童福祉調查報告」，顯示去年台灣的學童主觀生活滿意度創近3年新低。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

兒盟今天發布「2019年兒童福祉調查報告」，顯示去年台灣的學童主觀生活滿意度創近3年新低，而年紀越大的兒少主觀生活滿意度的平均分數越低，還有逾2成的兒少覺得不快樂，2成3學童認同「世界少了我也沒有關係」。

調查發現，去年平均分數為74.6分、較2018年低1.2分，較2017年低4.6分，國小平均78.8、國中僅有69.7分；不喜歡上學的比例的相較2018年上升7.1％達36.1％，而且有5成的台灣學童認為學校課業壓力大，相較2018年增加3.3％，其中逾6成的國中生同意及非常同意課業壓力很大，相較國小生高20.8％。

兒福聯盟執行秘書黃韻璇表示，兒少在生活中越得不到肯定和接納，父母的陪伴時間和品質不佳及在學校同儕壓力越大，兒少生活滿意度越低，呼籲應尊重孩子的「生存權」、「健康權」、「教育權」及「表意權」，協助排解學生的學業壓力，讓學生從不同的生活體驗中獲得自信、多元發展。

該調查為去年5月21日至6月30日調查，共回收1687份有效問卷，回收率84.7％，在95％的信心水準下，誤差不超過2.47％。

(中時 )