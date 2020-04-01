台北地檢署偵辦潤寅詐貸案，起訴曾任法官的律師黃呈熹指揮潤寅員工滅證，此外，律師公會認為黃呈熹在士林地方法院的一件分割遺產案，涉及利害衝突違反律師倫理，移付台灣律師懲戒委員會究責，律懲會決議停止執行職務2個月。

士林地院1件2018年的分割遺產案，黃呈熹是原告委任律師，不過，卻被發現與兩造當事人都有牽連，違反律師倫理規範第30條第3項「律師於同一具訟爭性事件中，不得同時受兩造或利害關係相衝突之一造當事人數人委任，亦不適用前項之規定。」，被移付懲戒，律委會調查後確認黃的違規事實，決議懲戒。

檢調偵辦潤寅案，發現楊文虎、王音之2019年5月指示林奕如、妻舅王振賢等人到黃呈熹事務所討論滅證事宜，楊、王去年6月1日搭機逃亡後，黃隨即前往潤寅了解狀況，還召集員工開會，告知公司要結束營業，連夜打包物品並銷毀，黃並將公司電腦重置、銷毀電腦資料，將10餘台主機藏在水果行內，黃也將2台主機藏在事務所，北檢以洗錢罪起訴黃呈熹，並請求從重量刑。

(中時 )