立委陳明文失而復得300萬元獲不起訴處分，陳明文辦公室回應表示，政治人物本該接受嚴格的檢驗，自己單純的疏失讓社會大眾誤會及有疑慮的地方，都應該透明，雖然選舉過程中被借題發揮，甚至惡意抹黑波及其他無辜家人，但我還是那個最希望真相可以大白的人。

陳明文說現在是全球艱難的時刻，個人事小，防疫優先，接下來繼續把立法委員的角色扮演好，支持政府的防疫工作，讓台灣可以渡過難關。

(中時 )