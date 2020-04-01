300萬案不起訴 陳明文：真相大白 11:552020/04/01 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委陳明文（右）。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委陳明文失而復得300萬元獲不起訴處分，陳明文辦公室回應表示，政治人物本該接受嚴格的檢驗，自己單純的疏失讓社會大眾誤會及有疑慮的地方，都應該透明，雖然選舉過程中被借題發揮，甚至惡意抹黑波及其他無辜家人，但我還是那個最希望真相可以大白的人。 陳明文說現在是全球艱難的時刻，個人事小，防疫優先，接下來繼續把立法委員的角色扮演好，支持政府的防疫工作，讓台灣可以渡過難關。 (中時 ) #陳明文 #防疫 #立委 #陳明文辦公室 #政治人物 #選舉 #抹黑 #家人 #政府 #疏失 也許您會感興趣 推薦閱讀 雲林防疫車隊 超前上路 04:102020/03/28 地方新聞 宣傳防疫 兒童節羅東2000幼園學童獲「防疫包」禮物 11:272020/03/28 生活 防疫隔離假、防疫照顧假期間 勞動部：不計入平均工資計算 20:302020/03/30 生活 防疫物資交換！台澳合作度難關 23:122020/03/30 財經 Gogoro捐電動機車 助桃市防疫 04:102020/03/31 產業特刊 11處私有市場 防疫待加強 04:102020/03/31 地方新聞 高官們的「鴕鳥卡臣」 04:102020/03/31 時論廣場 居家檢疫者安心在家 高雄百家親善旅館招手家人住 17:252020/03/31 生活 北市防疫旅館再增一間 放寬地毯限制 17:292020/03/31 生活 立委陳明文300萬案不起訴 傳喚同車廂前檢察長 10:092020/04/01 政治 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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