行政院長蘇貞昌昨提出防疫紓困振興特別預算將再加碼，規模上看兆元。行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院擬於近期提出紓困追加預算1000億元，合計原有預算、移緩濟急等5大大項目，規模將達1兆元，占GDP5％。作家苦苓則認為，抗疫紓困方案太瑣碎，他建議政府無差別、一次性發放每位國民現金2至3萬元，這樣可以迅速到位，才不至於緩不濟急、徒勞無功。

政院昨表示，蘇揆的兆元預算，包括原有特別預算600億元；移緩濟急與基金400億元；移緩濟急與基金再加碼1000億元；央行、郵政儲金、各公營銀行貸款額度7000億元；以及擬再追加特別預算1000億元。

苦苓則在臉書指出，抗疫紓困方案太瑣碎、太繁雜，等錢到手上，有人可能已經卡債纏身、甚至被高利貸所困。他建議政府無差別、一次性發放：每位國民現金2至3萬元，這樣可以迅速到位，才不至於緩不濟急、徒勞無功。至於對一般事業的補助、減稅和貸款降息，也要持續加速進行，這些都和防疫同等重要，萬勿輕忽。

網友則紛紛表示「支持！要快！要效率到位」、「太認同了」、「這個不錯喔」、「民進黨政府想太多了，此時此刻發現金卡實在」、「建議的好」、「政府有那麼多資金？」。

(中時電子報)