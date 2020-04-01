大陸疫情重災區湖北武漢持續恢復運作，至今全市道路交通流量已經恢復至平時三分之一。而整體湖北的復工有所進展，截至3月底除武漢外，其餘14個市州人民幣（下同）億元以上項目復工率均逾97％。

長江日報報導，據武漢交警大數據統計，目前武漢全市在途流量已恢復至正常狀態的三分之一，較疫情防控期間大幅增長。市民反映近期大量違停車輛已對其他車輛的正常出行、公交車靠站造成一定影響。下一步，武漢交警將根據市疫情防控指揮部的有關規定，進一步加大各類交通違法行為整治力度。同時，將密切關注小區「解封」情況，對「開放」小區周邊違法停車依法進行查處，以確保復工復產期間全市道路交通安全暢通。

同時，湖北日報指出，據湖北省防指企業服務組重點項目專班統計，截至3月31日，14個市州億元以上項目復工率達到100％，其餘3個市州中，鄂州市、荊州市復工率分別為97.2％和97.1％，武漢市復工率43.3％。

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