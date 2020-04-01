位在台北市劍潭路、承德路四段交口的麥當勞「承德三」門市驚傳3月底結束營業，對此，台灣麥當勞表示是「基於整體商業考量」，門市員工則會依同仁意向與工作需求，安排至其它麥當勞餐廳繼續服務。

2013年開店的麥當勞「承德三」門市，鄰近劍潭捷運站與士林夜市，此次歇業據了解確實如總部說明，是「基於整體商業考量」做的決定。

據了解，麥當勞「承德三」門市熄燈原因，固然是受新冠肺炎疫情衝擊，士林商圈人潮銳減所致，另一個原因是該門市業績近年普遍達不到預設期待平均值。此外，有當地老鄰居猜測，恐怕跟建物硬體有關。鄰居透露，曾多次看到麥當勞高階主管赴門市考察硬體，所以推測與硬體有關。

據調查，面對疫情衝擊，麥當勞到店消費用餐的客人確有減少，但除機場門市外，幅度不似觀光飯店或其它同業那麼大，而麥當勞的「歡樂送」外送服務與「得來速」業績則顯著成長，此消彼長多少減少了業績流失。

麥當勞表示，「承德三」門市雖結束營業，但消費者仍可透客歡樂送APP或預餐專線訂餐。

(工商 )