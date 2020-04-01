日本人氣奇幻樂團世界末日SEKAI NO OWARI於2020年2月慶祝成立10周年，隨即在昨日發表2020年第一首新曲〈Dropout〉，本次的新曲被選為日本電信業者au廣告曲，不僅成員們演唱樂曲的畫面出現在廣告中，這次的專輯封面也由多才多藝的主唱Fukase親自以油畫的方式繪製，為歌曲的世界觀更添色彩。

Fukase展現極具個人風格的畫工。（環球提供）

SEKAI NO OWARI最新概念照更是由主唱Fukase親自攝影，「雖然可能比不上專業攝影師，但想說最了解我們4人的不就是自己嗎，我覺得我可以不輸他人的將我們的帥氣模樣拍出來，所以就在10周年這個時機點擔任攝影了。」

拍攝完後，鍵盤手Saori也說了感想：「覺得非常有趣。完全沒有被拍的感覺，拍攝期間都很放鬆。通常依攝影師的不同表情也會跟著改變，但只有團員自己拍攝的話，應該會拍出不同的感覺吧！覺得很新穎又很開心。」

SEKAI NO OWARI在邁入第11年的第一步正是將在5月27日發行新單曲，除了收錄有3月31日全球同步發行的〈Dropout〉，日前也公布另一首未發表的新曲將作為人氣演員玉木宏、高橋一生主演的日劇《龍之道雙面復仇者》（暫譯）主題曲，包含以上的兩首曲目，此次單曲將會有3首收錄曲。

(中時 )