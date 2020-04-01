到不了國外湖景，峨眉湖也另有風情。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了越南粉紅教堂，湖口鄉薇絲山庭也很粉。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了國外森林，新豐紅樹林也不錯。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了迪士尼樂園，關西鄉六福村主題遊樂園也好玩。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了幸福車站，可以先去橫山鄉愛情車站。。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了國外滑雪場，小叮噹科學主題樂園有全台唯一的室內滑雪場。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

到不了韓國泰迪熊博物館，關西小熊博物館也可以看。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，民眾無法出國旅遊，新竹縣政府特別整理轄內8大空曠處，與外國熱門景點對比，邀請民眾到新竹縣體驗異國風情。在清明連假期間，新竹縣內旅遊業者也祭出優惠，讓民眾返鄉掃墓之餘，也可到戶外踏青，但仍須留意防疫措施。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣內景致優美，不少景點足以媲美國外，交通旅遊處也特別整理，楊文科也提醒，由於疫情嚴峻，民眾外出仍須配戴口罩，保持手部清潔，也不隨意觸碰眼、口、鼻，保護自己也保護他人。

交通旅遊處表示，轄內8大熱門景點與外國對照包含越南粉紅城堡、湖口鄉薇絲山庭粉紅城牆；韓國泰迪熊博物館、關西小熊博物館；迪士尼遊樂園、六福村主題遊樂園；北海道幸福車站、橫山鄉愛情車站；其他還有新豐小叮噹科學樂園、峨眉湖、關西佛陀世界等。

在清明連假4月2日至5日期間，綠世界生態農場12歲以下兒童購票即可兌換「羊駝充氣飛盤」1個；小叮噹科學主題樂園全票優惠350元、學生優惠320元，未滿3歲免費入園，入園即贈300元商品餐點折價券；六福村主題遊樂園則推出門票全面單一優惠價499元、12歲以下兒童免費，相關優惠以各旅遊業者為主。

(中時 )