新冠肺炎全球肆虐，市場恐慌情緒瀰漫，近期金融市場可說是驚心動魄，風險性資產遭到拋售，使得不少投資人在操作上面臨措手不及的窘境，隨著第二季來臨，群益投信表示，短期來看在全球疫情還未受控之前，市場信心仍易受到左右，資產價格波動仍大，建議投資人採取3D全方位投資策略，著重顧風險、顧收益、顧成長三大面向，在市況動盪的環境下，進退有據。

群益投信表示，眼看疫情不確定性將延續第二季，資產配置上也須做好防護工作，建議投資人採取3D投資策略，透過著重風險分散(Diversification)的多重資產基金或跨國組合平衡基金、搭配精選收益資產(Dividend)，如金融債、新興債、特別股、債券ETF以強化收益能力，以及逢低定期定額(Dollar cost averaging)成長潛力佳的市場，如台股、陸股掌握未來反彈契機，滿足顧風險、顧收益、顧成長三大投資需求。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞認為，隨著各國貨幣寬鬆及財政政策相繼出台，整體市場資金充沛，台股因具有高現金殖利率、高產業成長性和高競爭力等優勢，待疫情穩定後，有望迎來反彈契機，因此中長期表現毋須過於悲觀，對一般投資人而言，定期定額台股基金便是最為簡單方便投資台股的方式，既能透過專業投資團隊操作降低選股不確定性，亦有助分散風險、平均成本，且根據過往20年經驗，當台股波段低位時採定期定額投資台股基金，後1年、後3年平均報酬率近8%、15%，勝率都有8成，若投資時間拉長至5年，平均報酬率更達3成，勝率為百分百，是想參與台股行情最為方便的介入工具。

(時報資訊)