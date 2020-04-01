新冠肺炎疫情衝擊全球車市，加上大陸廠區延後復工，端子廠—胡連(6279)前2月合併營收為4.81億元，年減6.33%，儘管大陸各地全面復工，由於全球新冠肺炎疫情未解，東南亞國家陸續封境管制，胡連謹慎看待營運，歐系外資亦因車市需求疲弱，維持胡連「中立」評等，目標價67元。

胡連產品以車用端子及線束為主，原本客戶多為大陸車廠，不過近幾年公司積極布局東南亞及歐洲市場，並順利切入電動摩托車領域，逐步擺脫客戶及產品過度集中的問題。

受到大陸農曆年期間因新冠肺炎疫情延後復工，以及大陸疫情重災區湖北省為大陸汽車整車及零組件廠重鎮影響，大陸2月汽車產銷年增率跳水重挫，根據中國汽車工業協會(簡稱中汽協)2020年2月大陸汽車工業數據，產銷量均大幅下滑，分別為28.5萬輛和31萬輛，年減79.8%和79.1%；不過，隨著大陸地區疫情獲得控制，包括湖北等地區全面復工，大陸車廠多預估，大陸汽車工業可望自3月回升，並於第3季全面恢復。

大陸車市銷售急凍及大陸廠區延後復工，致使胡連前2月合併營收為4.81億元，年減6.33%，隨著大陸廠區生產逐步正常，胡連營運可望回穩。

歐系外資表示，儘管胡連取得SEA電機、中國NEV、高頻/高速連接器和歐洲一級客戶的新訂單，可望增加8%到10%銷售，但因汽車需求疲軟，我們將胡連20年到21年每股盈餘下調8%到17%，維持胡連「中立」評等，目標價由80元下調至67元。

(時報資訊)