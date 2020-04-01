立積(4968)隨著大陸產業拚全面復工，立積迎來顯著補貨潮，3月營收將充分反映，且更有法人看好，3月單月營收有實力挑戰新高，也將帶動首季營收相較翻倍，目前立積的訂單未受到新冠肺炎的衝擊，客戶仍持續追單，未來預計在5G相關基礎建設推動，加上本季開始出貨華為WiFi 6射頻前端模組(FEM)訂單並未改變，立積今年營運確定勝去年，今股價在基本面撐腰下，開高震盪走高，一度大漲逾7%，股價最高衝上131元，收復月線位置。

立積營運不受新冠肺炎影響，1月、2月營收分別為2.65、2.65億元，立積認為，且3月因為大陸產業界拚全面復工，客戶追單潮湧現，立積3月營收預估有機會相較2月明顯成長，市場也有法人看好有機會挑戰新高，更帶動第一季營收表現。

立積目前客戶下單不受疫情影響，整體市場需求還是強勁，立積先前也指出，甚至有出現追單的狀況，目前立積出貨仍以802.11ac(WiFi 5)為主，但隨著5G在全球大規模商轉下，會帶動802.11ax(WiFi 6)的需求攀升，未來2~3年更會出現802.11ac、802.11ax的黃金交叉，現階段位於802.11ax產業初期，產品享有初期高毛利率優勢，將進而貢獻獲利，也將成為立積成長動能之一。

立積也出貨品牌手機廠WiFi 6射頻前端模組(FEM)，目前手握華為訂單，預計本季就會開始出貨，華為最新款HUAWEI P40系列就已經開始支持WiFi 6+技術，在此趨勢帶動下，未來旗艦機款都將普遍導入WiFi 6技術，且隨著WiFi 6的趁透率在未來幾年將快速成長下，WiFi 6也勢必由旗艦智慧型手機下放到中階、入門機款，有利於市場規模放大，立積目前僅位於出貨初期階段，未來成長空間大。

(時報資訊)