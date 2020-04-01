投資人擔心新冠肺炎全球大流行將導致全球經濟衰退，以及企業獲利與股利大減，在4月1日日本新財政年度第一天，日股表現疲弱，周三日經225指數早盤收跌0.94%，為18,739.98點。東證一部指數跌0.59%，為1394.75點，33大類股中以航空股重挫4.62%跌幅最大。日銀短觀報告顯示，日本製造業信心轉為悲觀，為7年來首見。

近幾周表現相對強勁的防禦股湧現獲利了結賣壓，成為今日盤面上表現最差的族群之一。化學、個人護理與化妝品大廠花王大跌5.04%，行動電信公司NTT DoCoMo跌3.7%。

JR東日本下挫3.45%，因投資人臆測日本政府可能實施更嚴格的限制措施，如東京封城等，以遏阻新冠肺炎疫情進一步擴大。

富士軟片逆勢上漲2.96%，該公司宣布已獲得日本政府批准使用6年前開發的流感藥物「法匹拉韋」（Favipiravir，商品名為Avigan）進行新冠肺炎患者臨床實驗。

(時報資訊)