新冠肺炎疫情嚴峻，我國近期確診人數持續上漲，大多為從歐美入境者，北市副市長黃珊珊1日指出，美國、英國移入的確診數高居前2名，但中央在歐美入境的管制上，卻只有填報居家檢疫表，導致進入防疫旅館或社區後才確診；而對於從大陸入境則採全面嚴格採檢、集中檢疫，呼籲中央標準應一致嚴格。

黃珊珊說，市長柯文哲之所以說美國紐約比大陸武漢更嚴重，就是從中央疾管署統計數字來看，入境的確診人數確實歐美最多，且美國第1、英國第2，1月1日至3月29日，從美國入境確診達56人，英國49人；3月30日至3月31日，美國就6人、英國10人，但大陸移入者至今確診僅11人，希望中央再境管上，應更嚴格。

黃珊珊指出，中央雖稱篩檢能量有增加，1天可達3000人，但實際篩檢狀況並不到10分之1，的確有居家檢疫者當初沒被篩檢有、進入防疫旅館或社區後才確診，成了破口，希望中央不要拘泥此人有無旅遊史，因現在已在社區發生感染確診，希望若有高度被懷疑者，就可被採檢。

黃說，現在從大陸移入跟從其他國家移入的管制不同，像上海包機時，我國就派醫護人員穿防護衣，幾乎進行全面採檢、集中檢疫，對社區防疫有幫助；但從歐美回台卻沒嚴格篩檢，不僅在機上就沒有防護、易感染，且只要填居家檢疫書就可到防疫旅館或社區，造成風險。

黃強調，現在歐美比例如此之高，卻沒像大陸包機一樣嚴格，中央是否可採在過境旅館檢疫14天，因現在每天歐美2至4000人都回到社區，呼籲中央別讓他們一次進到社區，也可採嚴格集中檢疫。她也補充，雖然有發生到防疫旅館的居家檢疫者確診，但目前防疫旅館的工作人員都沒有確診，並做到無接觸服務。

(中時 )