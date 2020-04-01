韓出席城市金質獎 盼打造城市好品質 11:512020/04/01 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜1日率領副市長李四川及市府團隊出席記者會，展現高市府對於建築產業追求卓越品質的決心。（洪浩軒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由高雄市土木、結構、建築師三大公會主辦的城市工程品質金質獎，主要訴求建築相關行業更加重視建築美學及建造過程，今年也已邁入第6屆，高雄市長韓國瑜1日率領副市長李四川及市府團隊出席記者會，展現高市府對於建築產業追求卓越品質的決心。 韓國瑜表示，建築產業是觀察一個城市經濟動能及產業發展的重要指標，優質的城市工程，更是關係到全體市民朋友的生活品質，市府期待能與建築界的菁英合作，用用心、負責的態度，打造高雄最好的城市品質。 (中時 ) #城市 #品質 #建築 #高雄 #韓國瑜 #金質獎 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓國瑜何能宴請農漁會？港媒：他出手了 08:162020/03/28 政治 泛綠民調這項數據讓韓粉超安心：罷韓一定過不了 13:342020/03/28 政治 韓國瑜若被罷免 她預測奮力搏這局 23:312020/03/28 政治 罷韓傻了！藍營內部民調曝光..韓成功解危機？ 10:002020/03/29 政治 忠烈祠春祭國殤 韓國瑜提醒海陸把香「插正」 08:582020/03/29 生活 清晨下雨…韓國瑜馬上關心淹水 網嘆：高雄人不會感謝的 11:482020/03/29 政治 韓國瑜高雄親祭「黃花崗72烈士」！這一張圖韓粉大讚？ 12:362020/03/29 政治 韓國瑜一個動作 高雄里長近距離發現真面目 19:572020/03/29 政治 他批韓這句話讓韓粉怒了！狠飆國民黨該清黨 08:332020/03/30 政治 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… 10:032020/03/31 政治 生活熱門新聞 台灣疫調超猛！ 一句話千里救到法國醫 - 生活 不平靜！劉真、郝柏村相繼辭世 命理師曝玄機 - 生活 感染源不明！一看確診師大生足跡...網驚呼學校不妙了 - 生活 師大理工男確診 學生憤怒爆內幕：校方早心裡有數 - 生活 彰化縣確診16例 新增2留學生接觸親友多達17人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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