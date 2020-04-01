由高雄市土木、結構、建築師三大公會主辦的城市工程品質金質獎，主要訴求建築相關行業更加重視建築美學及建造過程，今年也已邁入第6屆，高雄市長韓國瑜1日率領副市長李四川及市府團隊出席記者會，展現高市府對於建築產業追求卓越品質的決心。

韓國瑜表示，建築產業是觀察一個城市經濟動能及產業發展的重要指標，優質的城市工程，更是關係到全體市民朋友的生活品質，市府期待能與建築界的菁英合作，用用心、負責的態度，打造高雄最好的城市品質。

(中時 )