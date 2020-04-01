【現場直播】因應新冠肺炎疫情，蔡英文總統於敞廳發表談話｜2020.04.01

蔡英文總統今天在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，媒體問到，是否會頒給日前過世前行政院長郝伯村褒揚令？總統表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。

日前民進黨前主席施明德表示，總統應該頒給郝伯村褒揚令；總統今天受訪時也深表認同，並表示郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。

(中時電子報)