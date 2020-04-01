影》頒郝柏村褒揚令？蔡英文：理所當然 11:472020/04/01 中時電子報 鄭年凱 、 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 擔任行政院院長時期的郝柏村。（本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】因應新冠肺炎疫情，蔡英文總統於敞廳發表談話｜2020.04.01 蔡英文總統今天在總統府敞廳與防疫相關閣員召開記者會，媒體問到，是否會頒給日前過世前行政院長郝伯村褒揚令？總統表示，郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。 日前民進黨前主席施明德表示，總統應該頒給郝伯村褒揚令；總統今天受訪時也深表認同，並表示郝柏村對國家有貢獻，尤其八二三炮戰期間，對國家貢獻很大，「褒揚令是理所當然的事情」。 影》國家隊進軍國際盃 蔡英文：將支援千萬片口罩給疫情嚴重國家 影》紓困加碼至1兆5百億 蔡英文：將做產業與大眾的後盾 (中時電子報) #郝柏村 #褒揚令 #蔡英文 #理所當然 #前行政院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝柏村指 兩岸終究是要和解、不能打 16:212020/03/30 政治 郝柏村生前訪北京強調：抗日戰爭是由蔣中正領導 16:492020/03/30 兩岸 歷史拆散的家族：郝柏村在大陸的弟妹與祖居 19:182020/03/30 政治 李郝肝膽相照到相爭 政治最驚心的一頁 23:432020/03/30 政治 中華老兵台灣英雄 郝始終如一 04:092020/03/31 焦點新聞 李郝肝膽相照到相爭 驚心一頁 04:092020/03/31 焦點新聞 李郝肝膽相照變宮鬥 步步驚心 04:102020/03/31 政治要聞 最大貢獻 奠定台美軍售交流 04:102020/03/31 政治要聞 施明德讚郝柏村 軍格氣節了不起 04:102020/04/01 政治要聞 社論／郝柏村走了，中華民國變了 04:102020/04/01 時論廣場 政治熱門新聞 時間改變了韓國瑜 韓粉感嘆：以前的韓總是… - 政治 遭韓粉嗆清黨 他怒揭韓國瑜被罷免主因 - 政治 金門女將陳玉珍大戰蘇貞昌 這次風向竟變了 - 政治 這件事別再講了！陳揮文竟在節目上怒嗆韓粉：離我遠點 - 政治 最新政黨民調出爐 最後一名是它 網笑了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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