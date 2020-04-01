總統：捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員。曾薏蘋攝

蔡英文今天在總統府敞廳召開記者會以中英文表示，「我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目」，對國際社會提供協助： 基於人道考量， 台灣會積極加強跟各國的防疫合作，將捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員；總統強調，後續會視產能給予國際社會更多的支持。

總統致詞時指出，台灣已經從過去的口罩進口國，轉變成全球第二大的口罩生產國。口罩的日產量不斷地向上突破，可以充分供應國內的需求。所以下週四開始，國人每14天，可以買成人口罩9片，或兒童口罩10片。也制定了寄送口罩到國外的規定，協助在國外的國人做最好的防疫。

總統要提醒所有國人，國際疫情如果不能得到有效的控制，整體的疫情就永遠不會結束，台灣也依然身處險境。 疫情是全球性的，每一個國家的疫情狀況，都會相互影響。「我們光是把國內防疫做好，並沒有辦法阻擋疫情蔓延」。國際社會的各個成員，必須集結力量、共同克服挑戰。

總統說，前一個階段，「我們組好了國家隊；在這個階段，我們要打國際盃」，跟其他的國家一同做區域聯防、全面抗疫。

總統說，不論是快篩、疫苗或者是藥品的研發及防疫物資的超前部署，都有非常多的國家積極想和台灣合作。如和美國、歐盟以及捷克，正在共商防疫策略，分享目前的研究成果。和澳洲以及美國，也在進行防疫物資的合作交換。對於邦交國，台灣也提供協助，以在當地購買的方式，取得需要的醫療物資。

總統說，今天她要告訴國際社會，台灣會積極加強跟各國的防疫合作。而當各國面對疫情擴散，急需協助的此刻，基於人道考量，台灣絕對不能袖手旁觀。

她說，「我們願意在口罩、藥物、技術這3個項目，對國際社會提供協助」： 第一，是口罩的支援。現在，台灣一天可以生產1,300萬片口罩，即將達到1,500萬片。這個階段，將捐贈1,000萬片的口罩，也就是將近一日的產能，支援疫情嚴重國家的醫療人員。後續也會視國內產能，給國際社會更多支持。

第二，是藥物的支援。有些國家的臨床研究，認為奎寧有助於輕症患者的治療，因此政府已經請廠商提高奎寧的產量，對有需要的國家，給予適當的支持。

第三，是技術的支援。會分享目前國內利用大數據分析的「電子檢疫系統」，讓有需要的國家可以準確追蹤確診民眾的接觸史，來進行有效的疫情調查，防止疫情的擴散。公私立醫院，也會持續透過視訊，提供防疫經驗與技術，給需要幫忙的國家。

總統強調，能促成這些合作的前提，是台灣有「堅強實力」，政府也「行有餘力」。任何國家的醫療體系一旦崩潰，所造成的影響，不只是一個國家的淪陷，而會是全球疫情的惡化。也因此，「台灣身為國際社會的一員，我們願意盡一份責任，助人也利己」。

總統說，「我們要讓大家看見，不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping。我們更要展現，在面對全球疫情的挑戰下，台灣是世界聯手防疫不可或缺的一員」。

Over the past months, we have seen countless acts of bravery and sacrifice from medical workers around the world. It is our duty as global citizens to give them our full support.

We need to step up cooperation, and that means sharing experiences and materials, and working together to develop treatments and vaccines.

Pandemics cannot be stopped by one country alone, and Taiwan stands ready to do our part.

Going forward, we will donate surplus masks and other supplies to our allies and countries hit hardest by COVID-19. These supplies will go to medical workers on the front lines who are working around the clock to save lives.

總統表示，面對危急的時刻，全球各國應該團結起來，展現人性互助的一面，來合力對抗病毒。在這場防疫作戰中，台灣願意發揮關鍵影響力，跟國際社會攜手共度難關。

(中時 )