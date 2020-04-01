南投驚傳媽媽與兒女一起溺水案，昨晚警消尋獲3人打撈上岸時，均已無生命跡象。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

南投昨（31日）傳出一起3屍4命悲劇，一名懷胎2個月的吳姓孕婦，用揹巾和繩子綑綁一雙年幼兒女，在樟平溪東山吊橋下溺斃。據悉，吳婦與林姓丈夫生活正常，吳婦在2月西洋情人節，還在臉書PO文放閃老公，甜喊「太愛你了」，林男趕到現場認屍痛哭失聲。

據了解，吳姓婦人昨天從竹山鎮騎機車，載著兒女回到南投市娘家附近的東山吊橋；在附近工作的蕭姓男子，看到有部機車停在路邊，鑰匙也沒有拔下來，覺得很奇怪，由於東山吊橋早已廢棄，平日不會有人前往觀光，他覺得事有蹊蹺前往探看，發現機車上有小孩的書包、安全帽和生活用品，轉頭往下方的溪流看，驚見吳姓婦人趴在溪中載浮載沉，嚇得立即報案。

吳姓婦人與丈夫育有1子1女，腹中還懷有2個月身孕，她的臉書發文幾乎都是小孩成長史與家庭生活。2月14日西洋情人節當天，她PO文兒子生病住院，丈夫在家照顧小女兒之際，不忘貼心買蛋糕探視她與兒子，她感動甜喊：太愛你了！

吳女臉書最後一篇貼文是5天前，分享小女兒當天因太早起玩耍，中午累到直接躺地睡著的可愛小臉。

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