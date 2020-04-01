彰化縣議會管制進入議會會場人數。（吳敏菁攝）

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣議會持續整備，彰化縣議會1日演練測試線上視訊會議，議長謝典林、縣長王惠美、各黨團議員代表及縣府各局處官員代表均實際上線參與測試。初步規劃將比照立法院的機制，如有人員確診時會由議長邀請各黨團協商，決定是否停會、休會或啟動線上視訊會議，並將視疫情發展彈性調整。

近日台灣確診個案不斷攀升，許多縣市議會也在研議因應疫情而延後開議。彰化縣議會在防止疫情擴散與議會監督、議政推動之間取得平衡，試驗視訊質詢，防疫當頭

，讓每位議員也不負託付，於議事殿堂中展現民意，為民喉舌。

議長謝典林表示，希望疫情很快能過去，但為了確保議事運作無虞，還是要做好萬全的準備。未來如果須要啟動線上視訊會議，縣內各區域議員不必親自到議會，只要透過手機在服務處連線就能參與會議。

今日參與演練測試的議員有凃淑媚、李成濟、曹嘉豪、莊陞漢、吳淑娟、張雪如及吳韋達，主席透過視訊平台主持，議員在線上質詢及發言，縣長及縣府各局處首長也可直接回應，儘可能實際模擬實際議會運作方式，降低特定空間群聚風險。

謝典林表示，議會視訊設備架設完成，將陸續到每位議員服務處協助裝設及說明操作方式，備戰未來可能停止在會內開會狀態。

縣長王惠美表示，縣府每月擴大主管會報已啟用遠距視訊會議，2月27日已成立居家檢疫隔離關懷服務中心，提供居家檢疫及隔離民眾在14天檢疫期間，健康管理、醫藥服務、送餐協助或垃圾清運等需求服務。感謝議會支持縣府防疫政策與因應作為，透過超前佈署積極規劃，模擬演練。

(中時 )