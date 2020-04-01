新冠肺炎疫情衝擊全球，確診病例不斷增加，繼日本喜劇泰斗志村健染疫病逝後，今（1）日主演《星際大戰》系列電影的安德魯傑克（Andrew Jack），也因新冠肺炎併發症離世，享壽76歲。

在經典科幻片《星際大戰》系列飾演反抗軍陸軍少校，並與路克天行者和莉亞公主並肩作戰的男星安德魯傑克，美媒《TMZ》昨日上午在倫敦郊外的醫院過世，無奈他的妻子羅傑斯正在澳洲被隔離，無法見到他最後一面，羅傑斯在推特提到，「丈夫於2日前確診，離世時安詳、沒有痛苦，並知道家人都與他同在。」

影壇資歷近40年的安德魯傑克，一生參與拍攝電影共80多部，同時也是好萊塢著名的英國方言教練，曾為《魔戒》系列、《星際大戰》系列與《復仇者聯盟》系列等賣座大片工作，也指導過「鋼鐵人」小勞勃道尼、「雷神索爾」克里斯漢斯沃等大咖，他也在《星際大戰：最後絕地武士》、《星際大戰：原力覺醒》、《韓索羅：星際大戰外傳》等片有幕前演出。

(中時 )