大陸商務部部長鍾山在中共黨媒求是雜誌上撰文，表示目前企業復工復產有積極成效，外貿外資領域也有積極變化，有信心應對疫情衝擊，穩住外貿基本盤。

求是1日刊登鍾山文章「積極應對疫情衝擊穩住外貿外資基本盤」，文章顯示，目前，各項政策舉措取得積極成效。外貿外資企業復工率逐步提升，大部分重點企業都已復工，有關外資重大項目已復工建設。在應對疫情中，外貿外資領域呈現了一些積極變化。綜合來看，疫情對我國外貿外資的影響總體上是可控的，我們有信心、有能力應對疫情衝擊，穩住外貿外資基本盤。

鍾山表示，面對穩外貿的巨大挑戰，要加快落實各項外貿支持政策，精準幫扶企業積極開展對外貿易。

此前商務部在記者會上也曾稱，如今大陸復工復產雖有良好進度，但基於疫情全球蔓延嚴重，預計大陸未來外貿形勢會更加惡劣。

此外，鍾山也稱，要進一步縮減全國和自貿試驗區負面清單，重點加大金融等服務業對外開放力度。擴大鼓勵外商投資產業目錄，鼓勵外資投向先進製造業、新興產業、高新技術、節能環保等領域。加快對外開放高地建設，賦予自貿試驗區更大改革自主權，加快推進海南自由貿易港建設。

(工商 )