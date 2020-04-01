電動機車業者Gogoro宣布，5月底前針對綠牌電動機車Gogoro VIVA車系，限時降價1,000～3,000元，衝刺業績。

其中VIVA最入門的車型VIVA Lite降價3,000元，訂價降至49,980元，結合政府相關補助後，最低可以29,980元入手。

中階的VIVA車款，也提供1,000元購車金限時優惠，優惠後訂價降至53,980元，結合政府補助後，最低32,900元可入手。

同時Gogoro宣布，針對VIVA車系推出高階的Plus版本車款，增加把手USB充電插孔等配備，並透過調校輪轂馬達，將扭力調升為115牛頓米，原價58,980元，5月底前提供3,000元購車金優惠，等於限時降價至55,980元，搭配政府補助後，最低可以34,980元購得。

另Gogoro表示，隨新冠肺炎疫情升溫，民眾明顯減少大眾運輸工具的搭乘，根據台北捷運3月份上旬的日平均運載量約為181萬人次，與去年同期相比，日平均下滑達16.5％，反應在機車整體銷售表現來看，確實有不少民眾因疫情轉向購買私人載具，也成為推升3月電動機車銷量復甦的原因。

Gogoro指出，尤其隨各地方政府購車補助加碼方案陸續出爐，推升3月Gogoro的電動機車銷量達8,618輛的今年單月新高，整體PBGN（Powered By Gogoro Network）聯盟的電動機車3月銷量也突破萬輛大關，達10,038輛，月增45％，占整體機車市場的比重提升至13.47％，樂觀電動機車市場後續買氣穩健成長，Gogoro此刻推出VIVA車系限時降價促銷方案，期待掌握市場成長的契機。

(工商 )