31歲女星曾之喬今年1月宣布和愛情長跑10年的辰亦儒結婚，根據《鏡週刊》報導，升格陳太太的曾之喬，在S.H.E出走華研後也升格為「華研一姐」，據悉她有意在年中合約到期、離開合作近6年的華研，改在YouTube開設心靈輔導類型的節目，效仿妙禪轉當「seafood型網紅」，對此華研回應：「經營自己的頻道是一直計劃想做的事，很高興已經落實並往前邁進，跟公司的合作沒有任何的改變」。

曾之喬過去是女團Sweety成員，2016年她以《必娶女人》入圍金鐘獎「戲劇節目女配角獎」，近年成功轉型演員，而創辦「佛教如來宗」的妙禪師父幾年前爆出信眾遍佈各行各業，演藝圈方面江淑娜、郭書瑤等人都是信徒，原本是基督徒的曾之喬分享和師父見面後，腰間的慣性扭傷竟神奇痊癒，自此信奉妙禪非常虔誠。

不過受到師父影響，常伸援手幫助別人，卻因太過心善，有次被人以周湯豪名義詐騙百萬元，還被朋友虧她會被騙是因為「妙禪在上，智商在下」。但曾之喬沒有因此失去信心，繼續當妙禪旗下講師，常以偶像劇一姐身份到妙禪信徒的「如來實證社」分享奇妙體驗。

(中時 )