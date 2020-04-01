蘇慧倫冠軍專輯《面面》再推新歌〈氣溫37度的遐想〉，找來魏如萱（娃娃）一同合唱，將女人內心不為人知的欲望風景展露無遺，歌詞充滿遐想情節且挑逗人心的文字，突破兩位知性女神的過往尺度，MV更是開展一場致女人萬歲的聯歡聚會，原本平凡無奇的同樂表演，因為私密幻想的神展開，多個場景的變換，展現女人心中的小劇場。

繼〈失戀萬歲〉22年後，蘇慧倫再度推出女女合唱，魏如萱說：「很開心可以和蘇慧倫合唱，這種曲風的歌我也比較少，所以很開心可以跟她聲音可以疊在一起，你看我是不是可以哭了。」蘇慧倫則表示從魏如萱在自然捲擔任主唱時，就已經關注魏如萱 ，笑說這次合作也讓她也很想哭，「想說娃娃唱歌這麼好聽，怎麼辦！」

蘇慧倫新歌MV〈氣溫37度的遐想〉，翻玩伊甸園的禁果之戀。（圖／相信音樂提供）

MV中蘇慧倫和魏如萱玩心大開，蘇慧倫說：「〈氣溫37度的遐想〉這首歌在講女生的遐想，所以一定要有男性的代表在這邊。」只不過這個男性代表不是真人，而是一名假人模特兒，雖然不是真人版的猛男入鏡，兩位人妻反而更顯自在，魏如萱說：「如果是猛男會害羞吧！但如果真的是猛男他幹嘛穿衣服，猛男就是要露呀！」隨即便作勢幫假人脫衣，逗樂全場。

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(中時電子報)