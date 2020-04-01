新冠肺炎疫情持續延燒，目前國內確診已超過300例，各單位也都為了防疫不敢輕忽，民眾黨今(1)日表示，從最近的增加病例可以看出，在確診總數322例中，境外移入佔了276例，之中超過8成更來自於歐美國家，顯示疫情尚未趨緩，中央還需更嚴格把關。民眾黨表示，在第一波防疫戰線中，不論是防堵中港澳地區疫情，或是接回鑽石公主號的台灣遊客，政府採用了相當高規格的方式，讓傷害降到最小，防疫實績可說是有目共睹。民眾黨提醒，如今隨著美國確診數成全球第一，歐洲各國政要相繼染病，全台對於境外移入的管控，「我們認為有必要統一且更為謹慎」。

在全球疫情仍不見曙光的前景下，民眾黨認為，這會是一場相當艱辛的長期戰，目前全台居家檢疫與居家隔離人數已突破5萬人，還在持續增加中，「這都需要中央與地方通力合作，為全體國人的健康把關」，民眾黨也十分感謝第一線防疫人員的努力，並衷心希望疫情盡快得到控制。

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(中時電子報)