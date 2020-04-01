新冠肺炎疫情延燒，全國最多外籍生來學中文的台灣師範大學國語教學中心，考量學生多是短期上課的華語生，無法購買口罩，台師大國際時尚高階管理碩士專班(GF-EMBA)校友、現於進修推廣學院授課的珠寶設計師李媛，3月31日下午捐贈800副醫療用口罩，為校園防疫盡一份心力。

口罩實名制上路以來，國人可持「健保卡」買口罩，外籍學位生則是用「居留證」買口罩，但來台３個月或半年的外國短期、交換生，因沒有居留證無法購買，台師大國語中心有1600多名短期華語生，多數買不到口罩，但因確診病例持續增加，出入醫院、到人多封閉的公共場所、搭乘大眾交通工具，最好還是要戴口罩。

台師大表示，校方派總務長米泓生、進修推廣學院院長沈永正、國語教學中心主任陳振宇，向李媛致謝。米泓生表示，從疫情蔓延開始，台師大高度國際化，外籍交換生、國語中心華語生會有無法購買口罩的問題，因此校方先前已發送口罩給外籍同學，強調「防疫不分國籍」的重要性。

陳振宇提到，國語中心曾發送學員每人三副口罩，但因資源有限，無法持續發放，李媛的義舉無疑是雪中送炭，他為此表達感謝。

「進了師大唸書，就是永遠的師大人」，李媛說，因為近日疫情更為嚴峻，而她近日回母校時，看見不少外籍同學沒有口罩戴，因此希望能為母校盡一份心力，她並貨比三家，選擇較有厚度的醫療級口罩捐贈。

李媛強調，就算是來台師大國語中心學習中文的外籍學員，也是她的學弟妹，都會一視同仁。也希望這次捐贈可以拋磚引玉，號召更多學長姐協助防疫，共同維護母校安全。

(旺報 )