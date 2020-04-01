邱素貞與陳雅惠建議市府應儘速盤點公園設施安全，讓市民能夠輕鬆自在地休閒活動，營造真正的共融公園。（台中市議員邱素貞服務處提供／陳世宗台中傳真）

新冠肺炎衝擊！公園是市民最常休閒、運動的地方，市議員邱素貞今天表示，大智公園有部分座椅木條已鬆動、脫落，甚至鐵釘外露，潛藏危機，希望市府儘速盤點公園設施；除增設適宜長青族使用的體健設備外，積極改善遊具安全品質，造福更多市民。

邱素貞說，新冠漢肺炎疫情延燒，為避免室內群聚感染，住家附近的公園，成為許多民眾休憩、運動的最佳場所，各項設施安全不容忽視。但有很多公園都已年老失修，市府去年推動「美樂地計畫」，改善舊有公園設施，讓原來的公園遊具換新更安全，希望讓市民多走出戶外使用公園。

邱素貞1日與國光里長陳雅惠前往東峰公園、大智公園實地了解公園遊具設施與安全設備情形。邱素貞說，東峰公園每天都吸引絡繹不絕的民眾前來運動，其中長青族群佔了很大比例，很多長輩反應，適合他們使用的設施較少，只能看著年輕人自由自在的活動，期盼也能融入休憩樂趣。

邱素貞與陳雅惠發現大智公園內部分座椅木條已鬆動、脫落，潛藏危機，且座椅兩旁未設置扶手，不利長輩或行動不便者使用；她們建議市府應儘速盤點公園設施安全，座椅應增設手把，以利民眾坐下或起身，讓座椅更便利、安全，市民能夠輕鬆自在地休閒活動，營造真正的共融公園。

邱素貞強調，市府去年已完成41座友善共融公園，今年要再改造50座公園，將可帶來更美好的生活環境。不過，營造友善共融公園，絕不只是口號，而是要真正落實共融理念，在安全、積極、聰明的設計下，不分族群的市民，都可以歡樂共融使用。

(中時 )