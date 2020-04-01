新冠肺炎疫情下，全世界醫院都面臨呼吸機需求大增的情況。許多出現呼吸困難症狀的重症患者需要仰賴呼吸機。各國正向呼吸機主要生產國----大陸來求助。不過大陸的呼吸機製造商雖已增加生產以及出口速度，但全球供應不足問題不可能以快速得到解決。

據指出，有消息人士稱，呼吸機生產停滯原因為全球供應鏈在新冠疫情大流行期間遭到破壞。大陸呼吸機製造商依賴於只能從歐洲和美國處獲得的關鍵零部件，但在上述地區，很多地方已被封鎖，國際航班無法運抵。

在疫情的關注焦點已轉移至大陸以外地區的情況下，大陸呼吸機製造商發現，其他國家急需呼吸機來面臨當下疫情，呼吸機的需求變得非常大。

自3月19日以來，大陸製造商已向全球市場輸送1700多台呼吸機。目前已簽訂國際訂單約2萬台，還有大量的訂單每天都在洽談中。

消息指出，製造呼吸機的零部件不易取得。一台呼吸機當中有上千個零件，其中部分零部件主要是在歐洲製造的。歐洲以及其他地區生產暫停、運輸受限，使大陸企業難以難以進口，導致生產停滯。呼吸機生產也受到法規嚴格監管，而且需要相當長的時間，對於專業的醫療設備製造商而言，生產一台呼吸機所花費時間也可能長達40天。

(中時 )