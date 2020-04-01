【現場直播】因應新冠肺炎疫情，蔡英文總統於敞廳發表談話｜2020.04.01

今日總統蔡英文於總統府敞廳發表談話，行政院蘇貞昌院長、衛福部陳時中部長、外交部吳釗燮部長、經濟部沈榮津部長都將到場，一同對國人說明國家防疫的最新狀況。

蔡英文表示，第一個階段紓困，是因應到現在為止的疫情，因為疫情擴散到全球的情況，隨時在看，企業跟人民的生活情況，有沒有需要政府協助的地方，一直持續評估政府在哪些方面協助，達到雨露均霑，對各行各業，一般大眾，生活或營業上，傾全力來協助。

第一階段特別預算600億，既有預算400億支援，就安基金等協助，共1,000億的規模。另外有3,500億規模資金給予貸款協助。對於一般人民貸款，利息和本金償還都有往後移的空間。第一個階段盡其可能照顧民眾和企業。

下一個階段要超前部署，要進行第二階段紓困方案，行政院在做最後整理，最短時間提出來跟各方報告。

蔡英文宣布，預估兩階段紓困規模，一共會達到1兆0,500億，這是一兆五百億護台灣的行動。第二階段超前部署，有第二階段特別預算會有1,500億，會請立法院修改特別預算法案，追加預算。政府會做產業和庶民大眾的後盾，加強加快加碼，紓困和產業轉型，是要一起克服的事情。

(中時電子報)