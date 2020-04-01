新冠肺炎影響，北市3月23日實施市立國中、小周一至周五室內、外全面暫停對外開放，教育局今宣布擴大封校範圍，本月6日起高中職以下校園室內外周一至周五不對外開放，假日維持室外開放，若校園教學區與操場不易區隔，學校也可向教育局申請假日室外不開放。

北市副市長黃珊珊宣布，高中職平日周一至周五，校園停止開放外人進入，夜間也關閉，但周六日暫時還開放，周一則會消毒。教育局長曾燦金補充，原來是國中小校園周一至周五關閉，下一波就是關閉高工職。

黃珊珊表示，北市有高中停課，但30日已復課，雖有確診3例，但沒有再增加第4例，是安全的，北市採「酷課雲」線上直播教學，曾達10萬人使用塞爆網絡，當初是市長柯文哲要求要拍攝影片，現在有了1萬多部，花了16億元建置，即便直播教室，仍有在家點名制度，小孩要固定在電腦前上課點名，效率達97％；也希望雙北能交換疫調。

曾燦金說，這間高中是3月16日至3月27日停課，全校性停課是3月20日至3月27日，教育局至少3天有相關主管陪伴學校，該校有1800多人，為了讓學習不中斷，停課間採線上補課，沒有放牛吃草，都有點名，下周應可補完課。

曾燦金指出，酷課雲目前有6個縣市與北市合作，未來苗栗、雲林也會加入，主機容量都有增加，像2月的註冊增加到2萬6000人，3月份達到11萬5000人，每天點擊人數有56萬，課程至少保留了300多間虛擬教室，也呼籲校園要有同理心，共抗新冠肺炎，雙北疫調能互通。

(中時 )