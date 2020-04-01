新冠肺炎疫情影響，全球體育賽事近乎停擺，這讓球員與球迷都相當受不了，響尾蛇隊曾拿過2次金手套的游擊手阿邁德(Nick Ahmed)就表示，他曾看到亞洲球員比賽時戴口罩上場，讓他大呼如果能比賽，帶口罩也願意！

韓職開幕延期，原本預計4月21日開打，但不排除延到5月才能比賽，各球隊之間的熱身賽也全停止，為了保持手感，有些球隊為了能自辦熱身賽，而選擇戴口罩上場防疫，形成有趣畫面。這些照片在網路上流傳，不少外國網友加入討論，連大聯盟球星也說這方式他能接受。

阿邁德說雖然戴口罩不是一個好點子，但如果者麼做能讓比賽進行，他說什麼都願意，「如果有人跟我說，『嘿，你能在5月中或6月初開始比賽，但必須戴著口罩。』如果這能讓我們回到球場，相信大夥都願意。」

阿邁德在這特殊時間，為了還能保持身體狀況，在網上買了各式雅玲和健身器材，在自家後院搭起臨時運動場，與他在小聯盟打拚的兄弟做一些棒球訓練，只為了能在今年要上場時，隨時做好準備。

(中時 )