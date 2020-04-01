前行政院長郝柏村辭世，其生前致力於寫作，長年擔任郝柏村文膽的考試委員周玉山今天對外介紹郝柏村辦公地點，他強調，郝院長「愛中國不愛中共，愛台灣不愛台獨」，生前曾叮囑，若逝世是民進黨執政，就不要褒揚令。郝龍斌辦公室游淑慧事後補充，家屬的意思是不用為父親申請任何去世後的哀榮，但未來總統府和國防部若有主動聯繫，家屬會再行討論。

位於敦化南路巷弄，約莫35坪大的小公寓，是前行政院長郝柏村生前，致力於寫作的空間，長年擔任郝柏村文膽的考試委員周玉山上午帶領媒體一窺郝柏村的書房與臥室。

一步入書房，映入眼簾的是舒適的接待空間，書桌上，擺滿親筆寫下軍事戰略的文章，椅背後方布滿家人的合影，周玉山說，郝龍斌長得就跟郝院長年輕一模一樣。每到下午，郝柏村會到隔壁的臥房小睡，周表示，這間房間有保險箱，他從沒進來過，後來才發現郝院長的拖鞋如此破舊，他透露，郝柏村的名字本來是「伯春」。

周玉山表示，郝柏村自行政院長退休後，每年除了出國或去醫院，其他時間都到辦公室上班寫作，「沒有看過這麼勤奮的人，一直寫到100歲」，郝柏村生病期間還出了兩本書，合計共撰寫500萬字。

周玉山說，郝柏村心心念念台灣前途與中華民國的命運結合在一起，「中華民國加台灣，而非台灣減中華民國」，這是加法原則，退休後希望用文字保留真相，包括中華民國歷史，以及抗戰史真相因被共產黨扭曲，他希望透過文字影響下一代。

周玉山指出，他追隨郝柏村27年，先前郝柏村和他、郝龍斌說，假如生病需要插管，他不要插管，另外就是若逝世時是民進黨執政，不接受褒揚令，相信家屬不會違逆他的想法，他強調，郝柏村是「愛中國不愛中共，愛台灣不愛台獨」。

針對褒揚令問題，今天蔡英文總統已表示頒給郝柏村褒揚令是理所當然。台北市議員游淑慧則指，家屬的意思是不用為父親申請任何去世後的哀榮，但未來總統府和國防部若有主動聯繫，家屬會再行討論。

(中時 )