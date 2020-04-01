國光客運推出第一輛防疫專車。（陳祐誠攝）

國光客運推出第一輛防疫專車。（陳祐誠攝）

新冠肺炎威脅全球，交通部宣布即日起搭乘大眾運輸必須配戴口罩，國光客運今推出國內第一輛加裝透明防疫隔簾的防疫專車，清明節連續假期正式上路，要重振旅客信心。副董事長王應傑說，民間業者要先自助才有人助，若市場對防疫專車的反應良好，後續會繼續推出。

王應傑表示，新冠肺炎疫情發生後，對客運業績、乘客減少非常多，紓困可以救急，但不能救窮，業者要自主才會有人助，國光客運內部討論後認為，國光作為歷史最久的客運業，應該要起帶頭作用提振旅客信心，於是由研發部門製作台灣第1輛加裝透明防護隔廉的防疫專車，讓北中乘客在清明節返鄉時先來坐，後面還會推出第2部、第3部，評估投入北高、北南路線。

國光客運目前每天出車前與返程後，都有完整清潔消毒SOP作業流程，其中包括門把、欄杆、座椅扶手等旅客經常觸摸處，以75％稀釋酒精擦拭清潔；空調出風口、椅墊與頭枕巾等地方，則以75％稀釋酒精噴霧消毒，最後再以稀釋漂白水擦拭車廂地板與車窗。

王應傑指出，國光客運另外引進最新食品級二氧化氯霧化消毒，深入座椅縫隙與車廂空調系統，提供安全又舒適的服務。座位安排上，以前每車可以賣30至40個位子，現在改為只賣20個的位子，讓每位乘客有獨立空間，乘客上車前還是要量體溫，乘車時戴口罩。

王應傑說，疫情爆發後載客量下滑，公司不得不減班，通勤族大概少15％、長途客源少50％；機場線更慘，桃園機場每日運量從10幾萬人變成不到5000人，客運去、回程的客人都沒了，經營上面臨重大衝擊。

(中時 )