【現場直播】因應新冠肺炎疫情，蔡英文總統於敞廳發表談話｜2020.04.01

今日總統蔡英文於總統府敞廳發表談話，行政院蘇貞昌院長、衛福部陳時中部長、外交部吳釗燮部長、經濟部沈榮津部長都將到場，一同對國人說明國家防疫的最新狀況。

陳時中表示，這幾天是連假，很多人悶在家很久想出去外面旅遊，但放鬆同時也要注意社交距離，雖然防疫規定給大家帶來很多不方便，但相信國民的水準，在政府宣布後，一定會把自己顧好，因為顧好自己就是顧好家人，「每個人都是防疫重要的螺絲釘，每個人都要好好拴緊」。

陳時中強調，大家比較關心的幾個個案，目前剩師大322、258確診案例還在潛伏期，需要觀察，至今可說是零星社區感染。

陳時中指出，現在台灣疫情戒慎恐懼，因為全球疫情險峻，不得不注意，想起以前SARS造成很大的影響，但全球被感染的人數是8000多人，死亡700多人，現在COVID-19全球影響人數超過85萬人，已經是SARS的一百倍，死亡人數則是超過4萬人。

陳時中表示，為了要超前部署，社交距離仍是最重要的，所以3月31日特別宣布，非特定人在公共場所，希望室內維持1公尺以上，室外1.5公尺以上，若無法維持則要戴口罩。有人詢問在學校怎麼辦？學校的話，希望能開窗通風，保持距離，且基本上學校同學都是互相認識的，不是非特定人士。

他說，開會時，希望保持距離，但因為大多數開會人士都是有登記的，且有量體溫等措施，所以通常可以掌握，「這種場合不見得一定要戴口罩。」

(中時 )