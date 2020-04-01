《韓股》出口超預期 韓股漲0.15％ 11:592020/04/01 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因出口數優於預期，顯示新冠肺炎疫情的衝擊或許有限，周三南韓股市開低走高，KOSPI指數盤中小漲0.15%，為1,757.26點。 南韓3月出口僅年減0.2%，為469億美元。 韓國疾病管理本部周三宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增 101人，較前一日的新增125例減少，並為連續第20日保持在100例上下；累計確診病例達9,887例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達165人。 (時報資訊) #韓股 #確診病例 #死亡病例 #新增 #出口 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新增確診病例45例 境外輸入44例 09:152020/03/29 兩岸 陸新增確診病例45例 44例為境外移入 16:432020/03/29 兩岸 芝加哥傳出嬰兒新冠肺炎死亡病例 18:012020/03/29 國際 《韓股》全球擴大封鎖，韓股跌逾2％ 11:422020/03/30 財經 《韓股》憂疫情加深經濟危機 韓股震盪收平 16:312020/03/30 財經 全球新冠確診日增10萬例 專家：有些失控了 17:452020/03/30 兩岸 西班牙確診病例剛剛超過大陸 全球排第三 19:472020/03/30 國際 《韓股》陸製造業數據超預期 韓股大漲逾2％ 11:592020/03/31 財經 《韓股》韓股收漲2.19％ 本季跌逾20％ 15:572020/03/31 財經 新冠肺炎》義大利新增837死亡病例 確診增幅趨緩 05:122020/04/01 國際 財經熱門新聞 慘！這2檔炸死散戶 小心還有未爆彈 - 財經 美「1億打」手套轉單台灣 北部毛紡業者：錢很難賺 - 財經 有救了！川普找大咖喬油價 油市逆天復仇 - 財經 4天連假恐有大事…散戶明天賣光或抱股？ - 財經 青安房貸利率跌破1％ 買房好時機？小心成經濟泡沫亡魂！ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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