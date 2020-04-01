因出口數優於預期，顯示新冠肺炎疫情的衝擊或許有限，周三南韓股市開低走高，KOSPI指數盤中小漲0.15%，為1,757.26點。

南韓3月出口僅年減0.2%，為469億美元。

韓國疾病管理本部周三宣布，新型冠狀病毒感染確診病例新增 101人，較前一日的新增125例減少，並為連續第20日保持在100例上下；累計確診病例達9,887例。死亡病例新增3人，累計死亡病例達165人。

(時報資訊)