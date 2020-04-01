合庫金(5880)旗下合庫銀今宣布，對於受新冠肺炎疫情影響之個人戶(如：購置自用住宅貸款、消費性信用貸款及汽車貸款戶等)，合庫於4月1日至9月30日提供調降利率、本金或利息展延，展延期間免收違約金、遲延利息或變更條件手續費等措施，若為房貸戶，新台幣(以下同)一千萬元以內同期間降息0.5%，亦提供寬緩期或延長貸款年限之方案；至於信用卡、信貸及車貸戶，歸戶後一千萬元內同期間降息0.75%，亦提供卡費緩繳、免收緩繳期間產生之違約金等費用。

合庫金去年稅後純益為176.1億元，已經連續八年獲利創歷史新高，較2018年成長9.95%，每股稅後純益為1.33元。淨值報酬率(ROE)為8.02元、資產報酬率(ROA)為0.49%，皆創金控以來最高。

隨著新冠肺炎疫情擴大，合庫認為，今年上半年的房市可能會受到影響；但是下半年疫情趨緩的話，交易價格可望持穩或小幅成長。合庫的房貸目標希望從2019年房貸餘額5170億元，今年可以達到5310億元，小幅增長2.7%；另外，土建融資則從1060億元增長到1200億元，增長幅度13.2%。今年第一季提存方面，合庫對遠航曝險超過22億元，已經提存了8.38億元。

(時報資訊)